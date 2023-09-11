شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض إذاعة ودية الطلائع اليوم بفرمان كولر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى فكرة إذاعة المباراة الودية التى سيخوضها فريقه مساء اليوم الاثنين مع فريق طلائع الجيش وذلك للحفاظ على السرية قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى على لقب كأس السوبر الأفريقى.

ويخوض فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تجربة ودية جديدة اليوم، الأثنين، عندما يلتقي مع طلائع الجيش فى السادسة مساءً باستاد جهاز الرياضة العسكري، فى ختام تحضيرات المارد الأحمر لخوض مباراته أمام اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة كأس السوبر الأفريقي، المحدد لها مساء الجمعة المقبل بمدينة الطائف السعودية ، قبل السفر إلى السعودية غدا الثلاثاء استعدادا لخوض تلك المواجهة المرتقبة.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على اختيار فريق يجيد اللعب الدفاعي من أجل اختبار قوته الهجومية وأساليب اللعب التي طبقها الجهاز الفني للفريق الأحمر خلال معسكره الخارجي في دولة النمسا، أو التدريبات الجماعية التي سبقت مباراة السوبر الإفريقي على ملعب مختار التتش منذ عودة بعثة الأهلي من النمسا وحتى موعد السفر إلى السعودية.