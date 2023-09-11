شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تحتل المركز الـ 32 عالميا فى تصنيف لاعبات التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، المركز الـ32 في التصنيف العالمى للاعبات التنس، الذي صدر اليوم الاثنين، حيث تراجعت مركز واحد فقط بعد ما ودعت بطولة أمريكا المفتوحة مبكراً.

وصعدت البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى صدارة التصنيف العالمي للسيدات، اليوم الاثنين، بعد هيمنة طويلة للبولندية إيجا شفيونتيك، وتراجعت الأمريكية جيسيكا بيجولا مركزين، أسوة بالتونسية أنس جابر التي تراجعت إلى المركز السابع.

وظلت شفيونتيك في صدارة التصنيف العالمي طوال عام ونصف 75 أسبوعا متتاليا، وتعد هذه ثالث أطول فترة في تاريخ مضرب السيدات بعد الألمانية شتيفي جراف والتي وصلت إلي 186 أسبوعا والسويسرية مارتينا هينجيس 80 أسبوعا.

واحتلت سابالينكا صاحبة الـ 25 عاما، المركز الأول للمرة الأولى في مسيرتها بعدما بقيت في المركز الثاني لمدة طويلة.