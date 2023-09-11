شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لليوم السابع: اتحاد اليد يشترط سداد المديونيات كاملة لقيد اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادى عبد البارى، مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك، اشتراط مسئولى اتحاد كرة اليد دفع نادى الزمالك المديونيات كاملة من أجل تسجيل اللاعبين الجدد، وذلك بعد سداد مليونى جنيه خلال اليومين الماضيين.

وقال عبد البارى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه طلب تسجيل 5 لاعبين حال وصول 2 مليون جنيه جدد فى خزينة الاتحاد، مع تسليم خطاب يفيد بموافقة اللاعببن الذين تقدموا بشكوى للاتحاد مؤخرا بسبب المستحقات على تأجيل البت فى الشكوى حتى انتهاء أزمة القيد، خاصة أنه من ضمن هؤلاء لاعبون جددوا للفريق.

وفى وقت سابق، كشف أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، عن سر تسوية مديونيات القلعة البيضاء لدى الاتحادات الرياضية مؤكداً أن التسوية تمت من خلال متأخرات المحال التجارية التى تم تحصيلها خلال الساعات الماضية.

وقال المدير المالى للزمالك، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن الحصول على متأخرات المحال التجارية ساهم فى تحصيل 2 مليون جنيه تم دفعها لاتحاد اليد من مستحقات الاتحاد لدى الزمالك، مشيرا إلى أنه لا يوجد تدخل من خارج النادى لحل الأزمات المالية خلال هذه الفترة.

وأشار المدير المالى للزمالك إلى استجابة اتحادى كرة السلة والكرة الطائرة لتسوية مديونيات الأبيض من أجل قيد اللاعبين بعد التوصل لحل لإرضاء الطرفين.

فيما استنكر أحمد فؤاد الوطن تعنت إتحاد اليد فى عدم إنهاء الأزمة بعد الاتفاق على سداد 2 مليون جنيه لتسجيل 4 لاعبين من نجوم الفريق، وأصر اتحاد اليد على الحصول على 4 ملايين جنيه و4 ملايين أخرى يتم سدادها من خلال "شيك".