شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب فاركو متأثراً بسرطان الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل البدراوي ناجح الشهير بـ"رقة العالمي" لاعب نادى فاركو مواليد 2001 إثر معاناته من سرطان الدم.

وكان البدراوى ناجح أحد اللاعبين المشهود لهم بالكفاءة داخل فريق الشباب بنادى فاركو وتم تصعيده للفريق الأول فى وقت سابق.

ونعى مجدى عبد العاطى، المدير الفنى السابق لفاركو، اللاعب عبر حسابه على فيس بوك قائلا، "ربنا يرحمه ويغفرله ويتجاوز عنه ويصبر أهله ويرزقه الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب".







البدراوي ناجح مع لاعبى فاركو



البدراوي ناجح



لاعب فاركو مع الفريق الاول



لاعب فاركو

فى سياق آخر، خسر فريق الداخلية أمام فاركو، بهدف نظيف فى المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد، باستاد الإسكندرية خلال معسكر الفريقين المغلق، فى إطار استعداداتهما لدورى الموسم المقبل 2023-2024.

وكان فريق الداخلية قد خاض مباراتين وديتين خلال معسكره بالإسكندرية مع سموحة وزد، فاز على الأول وتعادل بهدف لكل منهما مع الأخير.