شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضم ثنائى السلة فاكوادى وكول استعدادا للبطولة العربية ومونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو النادى الأهلى اتحاد كرة السلة بأسماء الثنائي المحترف المقرر مشاركته مع الفريق فى البطولة العربية التى تقام بقطر الشهر المقبل.

وتلقى اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، خطاباً رسمياً من النادى الأهلى، يتضمن قائمة الفريق المقرر مشاركتها فى البطولة العربية، وضمت مايكل فاكوادى الذى يحمل الجنسية النيجيرية والأمريكية، بالإضافة إلى الأمريكى نوريس كول.

وتشهد الأيام المقبلة إرسال النادى الأهلى خطابا رسميا للاتحاد الدولى لكرة السلة لإخطاره بمشاركة الثنائي الأجنبى فى كأس العالم للأندية، والتي ستقام فى سنغافورة خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر، بمشاركة 5 فرق أخرى بخلاف الأهلى.

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى. ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرانكا البرازيلي، وايجنايت الأمريكي، وتقام مباريات الأهلى وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا"، كالتالى .. 21 سبتمبر مباراة الأهلى مع ايجنايت الأمريكي 22 سبتمبر مباراة الأهلى مع فرانكا البرازيلي تقام البطولة بنظام المجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 3 فرق، يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعتين إلى المباراة النهائية بشكل مباشر. بينما أصحاب المركز الثاني من كل مجموعة يلعبا على المركز الثالث والميدالية البرونزية، بينما متذيل كل مجموعة يلعبان على المركز الخامس والسادس. وتضم المجموعة الثانية فى البطولة أندية بون الألمانى وجولدن بولز الصيني والمنامة البحرينى.

فى سياق متصل، سدد مسئولو النادى الأهلى المستحقات المتأخرة لدى اتحاد كرة السلة، وسجل القائمة الأولى للاعبى الفريق للموسم الجديد

وتسلم اتحاد السلة أوراق لاعبى الأهلى والقائمة عن الموسم الجديد 2023/2024، وبالتالي ضمان تسجيل لاعبى الفريق فى اتحاد اللعبة، ويتبقى تسليم العقود الخاصة باللاعبين، حتى يتم تسجيل القائمة النهائية.

وكان اتحاد السلة اشترط على الأندية سداد المديونيات المستحقة لدى الأندية لقيد الصفقات الجديدة، وتسجيل قوائم الأندية للموسم الجديد.