شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يتصدر مؤشرات جوجل فى عيد ميلاد ابنته نيللى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم مؤمن، زكريا نجم الأهلى السابق، مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما دخل فى نوبة بكاء شديدة أثناء احتفاله بعيد ميلاد ابنته "نيللى".

وظهر مؤمن زكريا فى مقطع فيديو متأثراً ويبكي فى حضور المطرب رضا البحراوي الذي كان يحيي الحفل، وقال لمؤمن مداعباً "والله العظيم ما فى منك 2".

ولم يتمالك مؤمن زكريا دموعه فى حفل عيد ميلاد ابنته ودخل فى نوبة بكاء.

الأهلى يعين مؤمن زكريا مساعداً لرئيس قطاع الناشئين

وفى وقت سابق، قرر النادي الأهلى تعيين مؤمن زكريا نجم الفريق الأسبق مساعداً لـ وليد سليمان مدير قطاع الناشئين في النادي خلال الفترة المقبلة.

مسيرة تاريخية لمؤمن زكريا فى الملاعب المصرية

وبدأ مؤمن زكريا مشواره الكروى فى قطاع الناشئين بالنادى الاهلى عام 2004 ، ولعب فيه لمدة "5" سنوات، ولم يتم تصعيده للفريق الأول فى عهد حسام البدرى 2009/2010 فانضم لصفوف الإنتاج الحربى تحت قيادة طارق يحيى لمدة عام ونصف شارك خلالها فى "36" مباراة وسجل "4" أهداف، كما شارك فى "5" مباريات فى كأس مصر ولم يسجل.. ثم انتقل للمصرى البورسعيدى فى يناير 2011 ، ثم رحل الى صفوف إنبى موسم "2012/2013" واشترك معه فى "23" مباراة سجل خلالها سبعة أهداف.

وانضم مؤمن زكريا لنادى الزمالك على سبيل الإعارة فى عام "2013" واستمر عاما ونصف، ارتدى خلالها فانلة الزمالك "57" مباراة سجل خلالها "12" هدفا بواقع تسعة أهداف فى الدورى خلال "38" مباراة، ثلاثة أهداف قارية فى "11" مباراة، كما لعب "8" مباريات فى كأس مصر، حقق خلال تلك الفترة القصيرة ثلاثة بطولات منها بطولتان لكأس مصر، وبطولة الدورى.

لعب مؤمن زكريا فى الأهلى 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد..وقاريا لعب مع الفرق الثلاثة "51" مباراة قارية سجل خلالها "9" أهداف ليصل إجمالى مبارياته الرسمية إلى "280" مباراة سجل خلالها "65" هدفا.

و شارك فى "12" مباراة دولية مع المنتخب الأول ،انضم فى يناير الماضى لصفوف أهلى جدة السعودى على سبيل الإعارة، لعب بقميصه "14" مباراة وسجل "5" أهداف.

مؤمن زكريا انتقل إلى صفوف أحد السعودى قبل فسخ عقده مع الفريق بالتراضى دون أن يشارك فى أى مباراة رسمية وعاد للأهلى دون أن يتم قيده ، وأصيب مؤمن زكريا بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات، وكان الفتى الموهوب فى أوج تألقه لتؤثر الإصابة على حركته وعلى طريقة نطقه للكلام، وبالطبع على فرص عودته للمستطيل الأخضر، ولكن كل هذا لم يمنع زوجته "ريهام" من أن تواصل الصمود وتساند زوجها فى أحلك لحظات حياته وتبقى هى عكازه الذى يستند عليه.

بطولات مؤمن زكريا مع الساحرة المستديرة

بطولات مؤمن زكريا كثيرة، حيث حصد مع نادى الزمالك 3 بطولات، بعد التتويج بلقب الدورى الممتاز موسم 2014 - 2015، وكأس مصر موسم 2013 و2014.. وفى الأهلى حصد 8 بطولات حيث توج بلقب الدورى المصرى الممتاز 4 مرات، وكأس مصر مرة وحيدة، ولقب السوبر المحلى "مرتين"، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية عام 2014.