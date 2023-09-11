شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار فراعنة الطائرة فى بطولة أفريقيا قبل مواجهة الكاميرون بنصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الكاميرونى فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية باستاد القاهرة، وسط طموح تحقيق الفوز لوضع قدم فى لقاء النهائى فى مشوار تحقيق اللقب على أرضه ووسط جماهيره.

ونرصد مشوار فراعنة الطائرة فى المنافسة الأفريقية قبل خوض لقاء نصف النهائى الليلة:

الفوز على بوروندى 3-0

الخسارة من الجزائر 3-0

الفوز على كينيا 3-0

الفوز على المغرب 3-0

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: "أشرف اللقانى وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودى ومحمد عادل ومحمد المهدى ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد".

ويترأس وفد المنتخب في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، وحسن الحصرى المدرب العام، ومحمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقنى، وروجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، وسامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكى المدير الإدارى.