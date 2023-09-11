رابطة الأندية تنجح فى زيادة أعداد الجماهير فى مباريات الدورى لـ10 آلاف

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القاهرة - سامية سيد - تعلن رابطة الاندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، خلال حفل قرعة الدوري الممتاز اليوم، زيادة أعداد الجماهير فى مباريات الدوري للموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للفريق صاحب الأرض ومثلها للفريق الضيف.

ونجحت رابطة الأندية في زيادة أعداد الجماهير فى الموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع حيث كان العدد فى الموسم الماضي 6 آلاف فى كل مباراة.

وتجرى رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة النائب أحمد دياب، فى السادسة مساء اليوم، مراسم قرعة مسابقة الدوري العام الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحددت رابطة الأندية المصرية 18 سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق الدورى الجديد موسم 2023 - 2024، على أن تتنهى المسابقة بنهاية شهر يوليو2024.