شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتعاقد مع فريد شوقى فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر
ووقع فريد شوقى العقد فى حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة بالطلائع والعميد علاء السعدنى مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالنادى.
وكان النادى المصري البورسعيدى قد فسخ عقد فريد شوقى بعد تسوية مستحقاته، وتم منحه الاستغناء الخاص به ليصبح حراً في الانتقال لأى نادى.
ولعب فريد شوقي مع طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر منذ يناير الماضي.
وخاض فريد شوقي 21 مباراة مع طلائع الجيش منذ انضمامه لصفوف الفريق في يناير الماضي.
وكان فريد شوقي قد انضم إلى المصري في صيف 2016 واستمر لمدة ستة مواسم ونصف الموسم.
ولعب فريد شوقي مع المصري 242 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق.
وبذلك يكون طلائع الجيش قد تعاقد مع 12 صفقة في الميركاتو الصيفى حتى الآن، ضم التونسي حسام بن دقدوق مدافع الترجي التونسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر كما تم التعاقد مع أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي وتعاقد مع الغينى موسى دياورا من البنك الأهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة، كما تم التعاقد مع النيجيري جودوين شيكا اوكوار، مهاجم التعاون الليبي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بالاضافة للتعاقد مع فريد شوقى لاعب المصري فى صفقة انتقال حر ، بجانب استعارة يسري وحيد لاعب الترسانة، بنية البيع، لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادا للموسم الجديد، كما نجح الطلائع فى تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق لشراء نهائى ليستمر اللاعبون فى صفوف الفريق.
وشهدت القائمة الأولى لطلائع الجيش وجود 15 لاعباً هم: "أحمد سمير وأحمد عبد الرحمن زولا وإسلام محارب ومحمد شعبان وعمر رضوان ومحمد سمير سعد ومحمد شحاته وعماد السيد وعلى الزاهدى ومحمد هانى ومحمد فتح الله ويحيى حامد أحمد ومحمد دياب وجلال الشرقاوى والسيد أبو أمنة".
وسجل طلائع الجيش، 5 لاعبين تحت السن هم: "خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن محمود ومحمد غزال وبول جوليوس".
واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.
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