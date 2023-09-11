شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلى قبل السفر إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، البرنامج التدريبى لفريقه قبل السفر إلى السعودية غداً، الثلاثاء، لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها الجمعة المقبل بمدينة الطائف.

ويخوض فريق الأهلى، فى السادسة مساء اليوم الاثنين، مباراة ودية مع طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة كبروفة أخيرة لمواجهة بطل الجزائر، ثم يخوض الفريق الأحمر مراناً صباح غد الثلاثاء قبل التوجه للسعودية مساءً، ويخوض مرانه الأول الأربعاء ثم يختتم استعداداته لموقعة السوبر الأفريقى بمران ختامى مساء الخميس على ملعب المباراة.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.

ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.