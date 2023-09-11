شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى لليوم السابع: جلسات خاصة لإنهاء أزمة القيد وتخفيض المديونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد سليمان، نائب رئيس قطاع الكرة بالنادى الإسماعيلى، عقده جلسات فى الأيام الجارية مع مسئولى اتحاد الكرة لإنهاء أزمة إيقاف القيد، وكذلك تخفيض مديونية قلعة الدراويش لدى الجبلاية.

وقال عماد سليمان لـ"الخليج 365"، إن هناك خطوط اتصال مستمرة مع المهندس نصر أبو الحسن، رئيس النادى الإسماعيلى، لإطلاعه على آخر تطورات مفاوضاته مع اتحاد الكرة من أجل إنهاء الأزمة قبل غلق باب القيد.

وقرر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى تعيين على أبو جريشة رئيساً لقطاع الكرة، وعماد سليمان نائباً له لشئون الفريق الأول دون مقابل، ولهما الحق فى إضافة من يرونه.

وقرر مجلس ادارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن تعيين الأستاذ نبيل عبد السلام عضو مجلس النقابة العامة لمحامين مصر ونقيب المحامين بالإسماعيلية السابق مستشارا قانونيا للنادي متطوعا بدون أجر بناءًا على رغبته وذلك للقضايا المحلية..

ويتمتع المستشار القانوني للإسماعيلي بخبرات متراكمة في الشئون القانونية والقضائية ستسهم في التعامل بشكل أفضل في هذا الملف.