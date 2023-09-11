شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قرعة الدورى الممتاز للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق كرة القدم المصرية موعد قرعة الدوري المصري 2024، والذي يعد تدشينا للموسم الجديد، سواءً في الدوري الممتاز أو جميع بطولات المحروسة، وأعاد النادي الأهلي درع الدوري من جديد إلى خزائنه فى الجزيرة الموسم الماضي، وحصل على اللقب الثالث والأربعين له فى تاريخه، فيما أنهى بيراميدز فى المركز الثاني وتأهل لدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه، أما نادي الزمالك فاكتفى بالمركز الثالث، ليشارك هذا الموسم في كأس الكونفدرالية الأفريقية بجانب نادي فيوتشر صاحب المركز الرابع، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن تفاصيل قرعة النسخة الجديدة من الدوري..

س: متى تنطلق بطولة الدوري المصرى فى نسختها الجديدة؟

ج: حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة النائب أحمد دياب، 18 سبتمبر الجاري موعداً لانطلاق الدورى الجديد موسم 2023 - 2024.

س: متى تقام قرعة الدوري؟ ج: تجري رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة النائب أحمد دياب، فى السادسة مساء اليوم، مراسم قرعة مسابقة الدوري العام الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة. س: هل ستكون قرعة الدوري موجهة؟ س: هل ستكون قرعة الدوري موجهة؟ ج: لن تكون قرعة الدوري المصري 2024 موجهة، وهو ما تم الموسمين الماضيين، بعدما كانت القرعة تقام بوضع الأهلي في طرف والزمالك فى طرف آخر، بحيث يضمن الجمهور مشاهدة مباراة القمة بين الكبيرين في نهاية الدورين الأول والثاني.

س: كيف سيكون شكل مسابقة الدوري؟

ج: الدورى الجديد سيكون بنظامه المعتاد من دورين، ولن تكون هناك تأجيلات لأى فريق، وبحسب تصريحات أحمد دياب السابقة، فإن الدوري المصري 2024 سيقام بنفس النظام الحالي بمشاركة 18 فريقًا.

ويشارك من فرق الدوري الممتاز ثنائي الصدارة في دوري أبطال أفريقيا، ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفدرالية، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة للممتاز ب.

ج: تعلن رابطة الاندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، خلال حفل قرعة الدوري الممتاز اليوم، زيادة أعداد الجماهير فى مباريات الدوري للموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للفريق صاحب الأرض ومثلها للفريق الضيف.

س: هل ستتم زيادة أعداد الحضور الجماهيري في الدوري؟

ونجحت رابطة الأندية في زيادة أعداد الجماهير فى الموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع حيث كان العدد فى الموسم الماضي 6 آلاف فى كل مباراة.

س: هل سيتم إعلان جدول الدوري كاملا؟

ج: سيتم إعلان 30 أسبوعا بعد القرعة مباشرة، وسيتم تأجيل آخر 4 مباريات فى الدورى لوضعها بشكل يناسب المنافسة فى هذا الوقت.

س: ما القنوات الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024؟

ج: قناة أون تايم سبورت هي الناقل الحصري لجميع البطولات المصرية من دوري وكأس وكذلك مباريات المنتخب المصري الودية، وستكون القناة الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024.