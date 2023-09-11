شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود رضوان وفتح الله بعد التعافى من إصابة العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود الثنائى عمر رضوان ومحمد فتح الله لاعبى الفريق بعد تعافيهما من الإصابة بشد بسيط فى العضلة الخلفية. ونفذ اللاعبان برنامجا تأهيليا تحت إشراف محمد الأسيوطى، رئيس الجهاز الطبى لنادى طلائع الجيش، عقب تعرضهما للإصابة خلال معسكر الفريق الذى أقيم بالإسكندرية.

وكان الطلائع قد خاض معسكراً مغلقاً فى الإسكندرية لعب خلاله العديد من المباريات الودية كما سيخوض لقاء ودى اليوم مع الأهلى باستاد جهاز الرياضة.

وتعاقد طلائع الجيش مع 12 صفقة في الميركاتو الصيفى حتى الآن، ضم التونسي حسام بن دقدوق مدافع الترجي التونسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر كما تم التعاقد مع أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي وتعاقد مع الغينى موسى دياورا من البنك الأهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة، كما تم التعاقد مع النيجيري جودوين شيكا اوكوار، مهاجم التعاون الليبي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بالاضافة للتعاقد مع فريد شوقى لاعب المصري فى صفقة انتقال حر ، بجانب استعارة يسري وحيد لاعب الترسانة، بنية البيع، لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادا للموسم الجديد، كما نجح الطلائع فى تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق لشراء نهائى ليستمر اللاعبون فى صفوف الفريق.

وشهدت القائمة الأولى لطلائع الجيش وجود 15 لاعباً هم: "أحمد سمير وأحمد عبد الرحمن زولا وإسلام محارب ومحمد شعبان وعمر رضوان ومحمد سمير سعد ومحمد شحاته وعماد السيد وعلى الزاهدى ومحمد هانى ومحمد فتح الله ويحيى حامد أحمد ومحمد دياب وجلال الشرقاوى والسيد أبو أمنة".

كما قام طلائع الجيش بتسجيل 5 لاعبين تحت السن هم: "خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن محمود ومحمد غزال وبول جوليوس".

واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.