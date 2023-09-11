شكرا لقرائتكم خبر عن تامر أبو العينين يكشف أسباب رحيله عن الأهلى فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تامر أبو العينين، رئيس الجهاز الطبى السابق للنادى الاهلى، تفاصيل رحيله عن القلعة الحمراء، وقال تامر أبو العينين، فى بيان رسمي أصدره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "توضيح للجميع وإغلاق كل أبواب الاجتهادات الإعلامية، أنا أثناء المعسكر الخارجي للنادي الأهلي فكرت مرارا وتكرارا فى كل الظروف المحيطة بعملي في النادي الأهلي، وتركي عياداتي الخاصة وعملي كطبيب وترك المرضي المسئولين منى خلال مدة الغياب، والتي وطبقا لجدول ارتباطات النادي سوف تكون طويلة بل طويلة جدا، فقررت التقدم باعتذار عن الاستمرار فى منصبي".

وأضاف أبو العينين، "لم أقم بأى حديث صحفي، لم أقم بأى مداخلة تليفونية، رغم الإلحاح الشديد، لم أقبل التواجد فى أى برنامج تليفزيوني أو إذاعي رغم الإلحاح الشديد أيضا".

وتابع تامر أبو العينين، "أيضا كل ما قيل من أسباب عدم استمراري مش توجيه الشكر في بعض القنوات الإعلامية والصحف عار تمام عن يمكن الرجوع لإدارة الكرة في الأهلي للتأكد ذلك، ولقد قمت بالاعتذار عن عملي الذي قمت به علي مدار شهر کامل وبإشادة كبيرة من الجهاز الفني والسادة اللاعبين الذين تربطني بهم علاقه ممتازة وكمثال قمت بحقن عدد منهم في عيادتي في اليوم السابق لتقديم اعتذاري عن الاستمرار.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي السابق بالنادي الأهلي، "أيضًا حاول مستر كولر للاستمرار ولكن كان قراري وضغط العمل الكبير مع وجود كما ذكرت سابقا ارتباطات أخرى كثيرا هو قراري الشخصي، أرجو اغلاق الموضوع عند هذا الحد وإنهاء هذا الملف نهائيا شكرا".

وكان خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد أعلن الاستعانة بجهود طبيب قطاع الناشئين أحمد جاب الله للعمل مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التنسيق مع مسئولي الأهلي في هذا الشأن.

وتولى تامر أبو العينين رئاسة الجهاز الطبي للأهلي منذ أسابيع قليلة، بعد توجيه الشكر للدكتور أحمد أبو عبلة الذي تولى مسئولية رئاسة الجهاز الطبي في فريق فيوتشر.