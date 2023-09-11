شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة بطلة المصارعة لليوم السابع: الخطوبة لن تمنعنى عن ذهبية الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سمر حمزة، لاعبة منتخب المصارعة والمصنفة الأولى على العالم، خلال الساعات الماضية، عن ارتباطها وخطبتها على أحمد حسن من خارج الوسط الرياضى، وذلك قبل أيام قليلة من سفرها إلى صربيا للمشاركة فى بطولة العالم.

وقالت سمر حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الخطوبة والارتباط لن يمنعها من مشوار البطولات والألقاب التى تحققها فى مختلف المحافل الدولية والعالمية.

وأضافت بطلة المصارعة، أنها ستغادر إلى صربيا الجمعة المقبل للمشاركة فى بطولة العالم، وسوف تكمل بطولاتها لتحقيق ذهبية أولمبياد باريس 2024 واولمبياد 2028.

وأشارت بطلة المصارعة إلى أن بطولة العالم مؤهلة للأولمبياد، لذا تتمنى أن تحقق الذهبية والمركز الأول للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بباريس.

وتصدرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة التصنيف العالمى لوزن تحت 76 كجم، وفقا للاتحاد الدولى للعبة، متقدمة على لاعبات الإكوادور وأستونيا صاحبات المركزين الثانى والثالث.

وجاء تصدر سمر حمزة التصنيف قبل أيام من انطلاق بطولة العالم التي تقام فى صربيا خلال الفترة من 16 إلى 24 سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتٌعد سمر حمزة اللاعبة الوحيدة من منتخب المصارعة النسائية المشاركة بالبطولة، ويضم الجهاز الفني معها محمد طلبة مدير فنى.