شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، كشف أكرم توفيق حقيقة غضب كولر من استعجاله العودة لمباريات الأهلي، وتأكيد مسئولي الزمالك اشتراط اتحاد كرة اليد سداد المديونيات كاملة لقيد اللاعبين، ونجاح رابطة الأندية فى زيادة أعداد الجماهير فى مباريات الدورى لـ10 آلاف مشجع.

رابطة الأندية تنجح فى زيادة أعداد الجماهير فى مباريات الدورى لـ10 آلاف

تعلن رابطة الاندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، خلال حفل قرعة الدوري الممتاز اليوم، زيادة أعداد الجماهير فى مباريات الدوري للموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للفريق صاحب الأرض ومثلها للفريق الضيف.

أكرم توفيق يكشف حقيقة غضب كولر من استعجاله العودة لمباريات الأهلي

نفى أكرم توفيق، لاعب النادى الأهلى، الأنباء التى ترددت حول استعجاله العودة للملاعب الأمر الذى أغضب مدربه كولر، وكتب أكرم توفيق عبر حسابه على إنستجرام رداً على أنباء غضب كولر من استعجاله العودة للملاعب قائلا: "مفيش استعجال". الزمالك لليوم السابع: اتحاد اليد يشترط سداد المديونيات كاملة لقيد اللاعبين كشف حمادى عبد البارى، مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك، اشتراط مسئولى اتحاد كرة اليد دفع نادى الزمالك المديونيات كاملة من أجل تسجيل اللاعبين الجدد، وذلك بعد سداد مليونى جنيه خلال اليومين الماضيين.

الأهلى يضم ثنائى السلة فاكوادى وكول استعدادا للبطولة العربية ومونديال الأندية

أخطر مسئولو النادى الأهلى اتحاد كرة السلة بأسماء الثنائي المحترف المقرر مشاركته مع الفريق فى البطولة العربية التى تقام بقطر الشهر المقبل.

ميار شريف تحتل المركز الـ 32 عالميا فى تصنيف لاعبات التنس

احتلت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، المركز الـ32 في التصنيف العالمى للاعبات التنس، الذي صدر اليوم الاثنين، حيث تراجعت مركز واحد فقط بعد ما ودعت بطولة أمريكا المفتوحة مبكراً.

محمود الونش يعود لصفوف الزمالك أول يناير المقبل

يعود محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بداية من أول يناير المقبل، حتى يكون اللاعب قد تماثل للشفاء بشكل كامل خلال هذا الفترة من إصابة الرباط الصليبى.

وفاة لاعب فاركو متأثراً بسرطان الدم