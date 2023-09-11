شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء وعمرو السيسى وشلبى فى تشكيل الزمالك لودية سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سيراميكا الودية المقرر لها بعد قليل بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني -عمر جابر

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - كريم عبد الحق - أحمد عبد الرحيم " ايشو"

خط الهجوم :إبراهيما نداي - مصطفي شلبي - سيف الدين الجزيري

وتأتى المباراة الودية فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لبدء الموسم الجديد، وقبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتى، الجيبوتى، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويرغب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين من خلال المعسكر المغلق المقام حالياً بأحد فنادق مصر الجديدة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق فوزا كبيرا على نظيره السكة الحديد بثلاثية دون رد، في المباراة الودية الأولى التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.