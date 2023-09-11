شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينهى تأشيرات السفر لمواجهة الجيش الرواندي فى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل مسئولو نادى بيراميدز، في الوقت الحالي، على إنهاء تأشيرات سفر بعثة الفريق الكروى الأول إلى رواندا لمواجهة الجيش الرواندي، فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها الأحد 17 سبتمبر الجاري، وبدأ مسئولو بيراميدز إنهاء كافة إجراءات السفر مبكرًا حتى يضمن اصطحاب كافة عناصر الفريق، وحل أي أزمات قد تعرقل سفر أي لاعب من لاعبى الفريق.

وتلقى بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الجيش الرواندي، وتقرر أن تقام المباراة الأحد 17 سبتمبر الجاري، في الثالثة عصرا بتوقيت العاصمة الرواندية كيجالي، الرابعة بتوقيت القاهرة، باستاد كيجالي بيلي، وهو أحد ملاعب الشعب الصناعي.

ويدير المباراة طاقم حكام من بوركينا فاسو بقيادة الحكم جون أوتارا، ويعاونه مواطنه سيديو تياما المساعد الأول، ولوين دوفينتي المساعد الثاني، والحكم الرابع مادو بينواه، والمراقب لويلس جبرمايكل من دولة إريتريا.

من جهته طلب البرتغالي جايمى باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، من لاعبى فريقه، تحقيق مكسب تاريخى يليق بضربة البداية للفريق السماوى في مشاركته الأولى بدورى أبطال أفريقيا، حيث يرغب الجهاز الفني في تسجيل تلك المباراة في التاريخ كونها أول لقاء في البطولة الأفريقية لبيراميدز.