شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يواصل التأهيل من خشونة الركبة على هامش ودية سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي، قبل انطلاق المباراة الودية أمام سيراميكا المقرر لها بعد قليل. وخاض محمد عواد التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بعد تعرضه للإصابة بخشونة في الركبة.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ويواجه فريق الزمالك اليوم نظيره سيراميكا، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني -عمر جابر

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - كريم عبد الحق - أحمد عبد الرحيم " ايشو"

خط الهجوم :إبراهيما نداي - مصطفي شلبي - سيف الدين الجزيري

وتأتى المباراة الودية فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لبدء الموسم الجديد، وقبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتى، الجيبوتى، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويرغب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين من خلال المعسكر المغلق المقام حالياً بأحد فنادق مصر الجديدة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق فوزا كبيرا على نظيره السكة الحديد بثلاثية دون رد، في المباراة الودية الأولى التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.