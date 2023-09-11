شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتأخر بهدف أمام نظيره الروسى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المنتخب الأولمبى الروسى على المنتخب الأوليمبى بهدف مقابل لا شيء عن طريق سيرجى بانييه بعد نهاية الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما باستاد السويس في إطار استعدادات الفراعنة لأولمبياد باريس المقرر إقامتها العام المقبل.

حاول لاعبو المنتخب الأولمبى بعد الهدف الروسى تنظيم صفوفهم، وبالفعل ضغط لاعبو الوسط عن طريق الثلاثى محمود جهاد ومحمود صابر ومحمد شحاتة، وقام صابر بتسديد بعد الكرات القوية على المرمى المنتخب الروسى والتى كان من إحداها قريبة من إحراز الهدف لولا ارتطامها بالقائم.

فى المقابل اعتمد المنتخب الروسى على الهجمات المرتدة التى مثلت خطورة على مرمى على يحيي حارس مرمى المنتخب الأوليمبى والتى كانت قريبة من إحراز الهدف الثانى، حتى أطلق حمادة القلاوى حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق المنتخب الأوليمبى الروسى على المنتخب الأوليمبى بهدف مقابل للاشئ .

بدأ المنتخب الأوليمبى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : على يحيي

خط الدفاع : أحمد عيد – محمد مغربي – محمد طارق – حاتم سكر

خط الوسط : محمود جهاد – محمود صابر – محمد شحاتة

خط الهجوم : علي زعزع – أحمد عاطف – "قطة" – عبد الرحمن عاطف

ويجلس على دكة البدلاء كل من محمد سيحا – باشا محمد – عمر فايد – عربي بدر – مصطفى سعد – أحمد فوزي – مصطفى أشرف – أحمد نادر – بلال مظهر – محمد سمير – أحمد سيد عبد النبي – خالد المتولي .