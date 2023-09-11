شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على توجو 3/ 0 فى بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب تنس الطاولة رجال الفوز على توجو بنتيجة 3/0 فى دور المجموعات بالبطولة الافريقيا التى تقام بتونس وتستمر حتى 19 سبتمبر الجارى، وضم منتخب الرجال فى المباراة كلا من عمر عصر ويوسف عبد العزيز وخالد عصر.

وتستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبى، والمقرر إقامتها فى الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجارى، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

واحتلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة المركز الثالث فى التصنيف العالمى للعبة لفئة تحت 19 سنة لتقفز مركز حيث كانت فى المركز الرابع وجاء احتلال هنا جودة للمركز الثالث بعد فوزها ببطولة كرواتيا وسلوفينيا الدولية التى شاركت فيها مؤخرا.