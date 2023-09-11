شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجزائر يهزم ليبيا ويتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:
25/18
15/25
35/33
22/25
11/15
وينتظر منتخب الجزائر في المباراة النهائية الفائز من مواجهة مصر والكاميرون في نصف النهائي الآخر.
ومن المقرر أن تقام مباراة مصر بعد قليل على صالة 2 في استاد القاهرة الدولي.
وتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي بعدما تخطى نظيره المغرب بنتيجة 3/0 بينما تأهل الكاميرون على حساب تونس في كبرى مفاجآت البطولة حتى الآن بنتيجة 3/1.
وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.
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