شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يدفع بشيكابالا وعبد الشافى ونيمار فى الشوط الثانى بودية سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عدة تغييرات على تشكيل الفريق في الشوط الثاني خلال مباراة سيراميكا الودية المقامة بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - مصطفى الزناري - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو"- مصطفى شكري - يوسف إبراهيم " أوباما".

خط الهجوم: سيد عبد الله "نيمار" - ناصر منسي - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

وكان تشكيل الزمالك فى الشوط الأول كالتالى:

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني -عمر جابر

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - كريم عبد الحق - أحمد عبد الرحيم " ايشو"

خط الهجوم: إبراهيما نداي - مصطفي شلبي - سيف الدين الجزيري

وتأتى المباراة الودية فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لبدء الموسم الجديد، وقبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتى، الجيبوتى، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويرغب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين من خلال المعسكر المغلق المقام حالياً بأحد فنادق مصر الجديدة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق فوزا كبيرا على نظيره السكة الحديد بثلاثية دون رد، في المباراة الودية الأولى التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.