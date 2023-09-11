شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على طلائع الجيش بهدف نظيف وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف، في المباراة الودية التي تجمعهما على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن تحضيرات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد.

وسجل مروان عطية هدف تقدم الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة،

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته الودية ضد طلائع الجيش مساء اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

ويتكون تشكيل الأهلي من محمد الشناوي في حراسة المرمى ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم الدبيس في الدفاع ومروان عطية واليو ديانج وأمام عاشور في الوسط ورضا سليم وحسين الشحات وصلاح محسن في الهجوم.

وعلى مقاعد البدلاء كلا من، خالد عبد الفتاح وكهرباء وعبد القادر وكريستو وافشة ونيدفيد وفخري وطاهر ومصطفي شوبير ورافت خليل ومعتز محمد ومحمد زعلوك وأحمد نبيل اوكا ومصطفي مخلوف

فيما أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش تشكيل فريقه الذي سيخوض ودية الأهلي.

ويتكون تشكيل الطلائع من، عمر رضوان في حراسة المرمى وخالد سطوحي ومحمد فتح الله و زولا وأحمد متعب في الدفاع وعبد الرحمن شيكا وعلي حمدى وفريد شوقي في الوسط ويسري وحيد وكريم طارق وبول في الهجوم.