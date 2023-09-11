شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعة مصر فى الدورى العالمى للسلة 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب السلة 3x3 شباب وناشئين تحت 23 وتحت 21 بنات وأولاد للمشاركة فى منافسات بطولة الدورى العالمى التى تقام فى الفترة من13 إلى 16 سبتمبر الجارى بمنغوليا.

كشف عمرو مصيلحى نائب رئيس اتحاد السلة فى تصريحات خاصة أن منتخب تحت 21 سنة بنات يقع فى مجموعة b التى تضم منتخبات ألمانيا وفرنسا ومصر، وبالنسبة للأولاد يقع فى مجموعة A مع فرنسا وليتوانيا

وأضاف مصيلحى أن منتخب تحت 23 شنة بنات يقع فى مجموعة A بجانب منتخبات الصين والمجر بينما يقع منتهب البنات فى مجموعة b التى تضم منتخبات فرنسا وبولندا.

وتشارك فى البطولة المنتخبات الأولى من مختلف دول العالم من كل القارات، حيث تشارك منتخبات مصر للسلة فى البطولة بعد التتويج ببطولة أفريقيا التى اقيمت أغسطس الماضى على مستوى الشباب "أولاد وبنات" والناشئين"أولاد وبنات"، حيث حصلت مصر على الأفضل فى أفريقيا وبالتالى تشارك على مستوى قارة أفريقيا.

وتضم قائمة منتخب الشباب تحت 23 سنة كل من يوسف المعداوى، إبراهيم هشام ، إبراهيم محمد، يوسف رفعت، يارا أسامة، ريم طلعت، فريدة مسعد.

وتضم قائمة منتخب تحت 21 سنة كل من سليم العيسوى، عمر سمارة، سيف قطز، عمر اشرف ،ملك هشام، مريم مراد،آية الفقي.