شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه بيراميدز فى ضربة البداية بالدورى 2023 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة الدورى الممتاز لموسم 2023 / 2024 عن مواجهة الزمالك لنظيره بيراميدز، فى أول مباراة لهما فى انطلاقة الموسم الجديد.

وكان أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أعلن أن بطولة الدورى للموسم الجديد ستنطلق بداية من يوم 18 سبتمبر الجارى، على أن تنتهى البطولة بشكل رسمى يوم 30 يوليو المقبل.

أضاف دياب خلال حفل قرعة بطولة الدورى، المقامة فى العاصمة الإدارية الجديدة، أن البطولة ستكون أكثر تنظيمًا من سابقتها، وسيكون هناك التزام بمواعيد المباريات حتى تنتهى فى الموعد المحدد.

ولن تكون قرعة الدوري المصري 2024 موجهة، وهو ما تم الموسمين الماضيين، بعدما كانت القرعة تقام بوضع الأهلي في طرف والزمالك فى طرف آخر، بحيث يضمن الجمهور مشاهدة مباراة القمة بين الكبيرين في نهاية الدورين الأول والثاني.

الدورى الجديد سيكون بنظامه المعتاد من دورين، ولن تكون هناك تأجيلات لأى فريق، وبحسب تصريحات أحمد دياب السابقة، فإن الدوري المصري 2024 سيقام بنفس النظام الحالي بمشاركة 18 فريقًا.

ويشارك من فرق الدوري الممتاز ثنائي الصدارة في دوري أبطال أفريقيا، ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفدرالية، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة للممتاز ب.