شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى الديربى بالجولة العاشرة للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقعت قرعة الدوري المصري الأهلي في مواجهة مع غريمه الزمالك بالجولة العاشرة من عمر منافسات الموسم الجديد للدوري المصري 2023 / 2024.

يذكر أن الأهلي بطل النسخة الأخيرة من الدوري المصري ويبحث الحفاظ على درع الدوري في الموسم الجديد.

ونجحت رابطة الأندية في زيادة أعداد الجماهير فى الموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع حيث كان العدد فى الموسم الماضي 6 آلاف فى كل مباراة.

الدورى الجديد سيكون بنظامه المعتاد من دورين، ولن تكون هناك تأجيلات لأى فريق، وبحسب تصريحات أحمد دياب السابقة، فإن الدوري المصري 2024 سيقام بنفس النظام الحالي بمشاركة 18 فريقًا.

و لن تكون قرعة الدوري المصري 2024 موجهة، وهو ما تم الموسمين الماضيين، بعدما كانت القرعة تقام بوضع الأهلي في طرف والزمالك فى طرف آخر، بحيث يضمن الجمهور مشاهدة مباراة القمة بين الكبيرين في نهاية الدورين الأول والثاني.