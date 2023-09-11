شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو وصابر يقودان تشكيل المنتخب الأولمبى فى ودية روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرازيلي ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأوليمبى، تشكيل الفريق الذى يواجه نظيره الروسى بعد قليل فى المباراة الودية المقرر إقامتهما بعد قليل باستاد السويس.

ويخوض المنتخب الأولمبى مباراة روسيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : على يحيي

خط الدفاع : أحمد عيد – محمد مغربي – محمد طارق – حاتم سكر

خط الوسط : محمود جهاد – محمود صابر – محمد شحاتة

خط الهجوم : علي زعزع – أحمد عاطف – "قطة" – عبد الرحمن عاطف

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد سيحا – باشا محمد – عمر فايد – عربي بدر – مصطفى سعد – أحمد فوزي – مصطفى أشرف – أحمد نادر – بلال مظهر – محمد سمير – أحمد سيد عبد النبي – خالد المتولي

كان المنتخب الأوليمبى قد خاض لقاء ودى سابق أمام المنتخب الروسى وانتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ، أحرز هدف الفراعنة بلال مظهر .

يأتى ذلك فى إطار استعدادات المنتخب الأوليمبى لأولمبياد باريس المقرر إقامتها العام المقبل.