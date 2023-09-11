شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع سترة البحرينى 2/2 وديا فى البروفة قبل الأخيرة للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإسماعيلي بقيادة ايهاب جلال مع نظيره ستره البحريني بهدفين لكل فريق في اللقاء الودي الذي جمعهما منذ قليل علي ستاد الاسماعيلية استعدادا للموسم الجديد، وسجل هدفي الاسماعيلي محمد هاشم وعبد الله السعيد

ويهدف إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلى، من المباريات الودية لزيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التى يخوض بها المباريات فى الموسم الجديد.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودى دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين فى إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد، قبل الفوز على فيوتشر بهدف نظيف، والخسارة من الجونة بهدف أيضا.

ويخوض الإسماعيلى آخر مبارياته الودية غدا امام بلدية المحلة ضمن استعدادات الدراويش لانطلاق مباريات الموسم الجديد.