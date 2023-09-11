شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري المصري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدوري المصري في نسخته الجديدة عن مواجهة بين الإسماعيلي ونادى زد في الإسبوع الأول للمسابقة، وأقيمت مراسم قرعة النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز وسط أجواء مميزة والتي أقيمت بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.



مباريات الاسماعيلي

‏القرعة شهد حضور كل من محسن عبد المسيح وشوقي عوض عضوا مجلس الإدارة بجانب محمد سلمان عضو الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم كممثلين عن النادي.

‏كما حضر القرعة حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي السابق وأحد أبرز نجومه على مدار التاريخ حيث دارت احاديث جانبيه مع ممثلي الإسماعيلي وسط أجواء مليئة بالتفاؤل.

وخلال القرعة تم عرض لقطات مصورة لتتويج الإسماعيلي بدرع الدوري نسخ ٦٦/٦٧ و٩٠/٩١ و٢٠٠١/٢٠٠٢ باعتباره من ضمن الأندية المتوجه باللقب.

‏في سياق آخر، أعلنت رابطة الأندية زيادة عدد الحضور الجماهيري في الدوري الجديد إلى ٥٠٠٠ مشجع لكل ناد بدلا من ٣٠٠٠ مشجع.