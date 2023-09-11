شكرا لقرائتكم خبر عن البطاقة الدولية تحسم مشاركة موديست فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول البطاقة الدولية الخاصة بالفرنسي أنتوني موديست، مهاجم بروسيا دورتموند السابق، والمنضم حديثا إلى القلعة الحمراء لتدعيم هجم الأهلي في الموسم الجديد.

ويتواصل الأهلي مع الاتحاد الألماني لكرة القدم عن طريق الاتحاد المصري لاستعجال وصول بطاقة موديست، حتى يتسنى قيده في قائمة الفريق الأحمر الأفريقية، ويصبح جاهزا للمشاركة في مباراة السوبر الأفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل على استاد مدينة الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.

ووصل موديست إلى القاهرة، اليوم الإثنين، بعد اجتياز الكشف الطبي الذي خضع له في إحدى الدول الأوروبية، حيث وصل اللاعب إلى مطار القاهرة بصحبة أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء ووكيل أعمال، ودينو لامبرتي وكيل أعمال مارسيل كولر.

وأنهى الأهلي الاتفاق مع موديست على الانضمام إلى الأهلي لمدة موسم مع خيار التجديد لموسم إضافي في حالة المشاركة بنسبة 75% من مباريات الموسم الأول.

ويحصل موديست من الأهلي على 1.5 مليون دور سنويا، بخلاف 250 ألف دولار عبارة عن مزايا إضافية، حال تسجيل عدد معين من الأهداف أو تحقيق بطولات رفقة الأهلي مثل كأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا.

وجاء تعاقد الأهلي مع موديست بناء على ترشيح من ياسين الميكاري محلل أداء الأهلي والذي عرض الأمر على مارسيل كولر المدير الفني، ورحب بالفكرة وطلب من إدارة الأهلي حسم الصفقة، وكلف وكيل أعماله بالتفاوض المباشر مع المهاجم الفرنسي ومعاونة أمير توفيق في حسم المفاوضات لصالح الأهلي.