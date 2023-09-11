شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الشاطئية يواجه المغرب على برونزية دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والميدالية البرونزية فى دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان حاليا.

ويخوض منتخب كرة القدم الشاطئية مباراة الميدالية البرونزية أمام منتخب المغرب والتي تقام غدا الثلاثاء فى الرابعة عصراً.

وكان منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قد احتل المركز الثاني فى المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط خلف منتخب البرتغال المتصدر برصيد 3 نقاط.

وافتتح منتخبنا مبارياته في البطولة بالفوز على منتخب إيطاليا بنتيجة 3-2، ثم الخسارة من البرتغال 5-3 بعد مباراة ماراثونية امتدت للشوط الإضافي ،بينما فاز منتخب البرتغال على منتخب إيطاليا بركلات الترجيح ليتصدر المجموعة ويتأهل لخوض المباراة النهائية أمام منتخب إسبانيا حيث يخوض أصحاب المركز الأول في المجموعة النهائي مباشرة وأصحاب المركز الثاني تحديد المركز الثالث والرابع.

وتنص لوائح البطولة على أن الفريق الفائز خلال زمن المباراة الأصلي يحصل على ثلاث نقاط والفائز في الشوط الإضافي يحصل على نقطتين والفائز بركلات الترجيح يحصل على نقطة حيث لا يوحد نتيجة تعادل.

وتضم قائمة المنتخب كلا من محمد السيد وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى شيكا ومحمد عبدالنبى لوحا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا وحسام باولو والحسينى طة وعبدالرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت.

ويضم الجهاز الفني كلا من مصطفى لطفي المدير الفني وأحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى واسلام شاكر مدير المهمات.