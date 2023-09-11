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تعرف على مباريات بيراميدز فى الدور الأول من الدورى

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القاهرة - سامية سيد - تحددت مباريات فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بعدما أجريت مساء اليوم، قرعة بطولة الدورى الممتاز، لموسم 2023 / 2024 والتى أقيمت فى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وجاءت مباريات بيراميدز فى الدور الأول من الدورى كالتالى:

 

الجولة الأولى .. بيراميدز * الزمالك 

 

الجولة الثانية .. البنك الأهلي * بيراميدز 

 

الجولة الثالثة .. بيراميدز * إنبي 

 

الجولة الرابعة .. فيوتشر * بيراميدز 

 

الجولة الخامسة .. بيراميدز * المصري 

 

الجولة السادسة .. سيراميكا * بيراميدز 

 

الجولة السابعة .. بيراميدز * الإسماعيلي 

 

الجولة الثامنة .. الجونة * بيراميدز 

 

الجولة التاسعة .. بيراميدز * بلدية المحلة 

 

الجولة العاشرة .. المقاولون العرب * بيراميدز 

 

الجولة الحادية عشرة .. بيراميدز * سموحة 

 

الجولة الثانية عشرة .. زد * بيراميدز 

 

الجولة الثالثة عشرة .. بيراميدز * الاتحاد السكندري 

 

الجولة الرابعة عشرة .. الأهلي * بيراميدز 

 

الجولة الخامسة عشرة .. بيراميدز * فاركو 

 

الجولة السادسة عشرة .. الداخلية * بيراميدز 

 

الجولة السابعة عشرة .. بيراميدز * طلائع الجيش

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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