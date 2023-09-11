شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات بيراميدز فى الدور الأول من الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحددت مباريات فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بعدما أجريت مساء اليوم، قرعة بطولة الدورى الممتاز، لموسم 2023 / 2024 والتى أقيمت فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وجاءت مباريات بيراميدز فى الدور الأول من الدورى كالتالى:
الجولة الأولى .. بيراميدز * الزمالك
الجولة الثانية .. البنك الأهلي * بيراميدز
الجولة الثالثة .. بيراميدز * إنبي
الجولة الرابعة .. فيوتشر * بيراميدز
الجولة الخامسة .. بيراميدز * المصري
الجولة السادسة .. سيراميكا * بيراميدز
الجولة السابعة .. بيراميدز * الإسماعيلي
الجولة الثامنة .. الجونة * بيراميدز
الجولة التاسعة .. بيراميدز * بلدية المحلة
الجولة العاشرة .. المقاولون العرب * بيراميدز
الجولة الحادية عشرة .. بيراميدز * سموحة
الجولة الثانية عشرة .. زد * بيراميدز
الجولة الثالثة عشرة .. بيراميدز * الاتحاد السكندري
الجولة الرابعة عشرة .. الأهلي * بيراميدز
الجولة الخامسة عشرة .. بيراميدز * فاركو
الجولة السادسة عشرة .. الداخلية * بيراميدز
الجولة السابعة عشرة .. بيراميدز * طلائع الجيش
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