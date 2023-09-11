شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات بيراميدز فى الدور الأول من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحددت مباريات فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بعدما أجريت مساء اليوم، قرعة بطولة الدورى الممتاز، لموسم 2023 / 2024 والتى أقيمت فى العاصمة الإدارية الجديدة. وجاءت مباريات بيراميدز فى الدور الأول من الدورى كالتالى: وجاءت مباريات بيراميدز فى الدور الأول من الدورى كالتالى: الجولة الأولى .. بيراميدز * الزمالك الجولة الثانية .. البنك الأهلي * بيراميدز الجولة الثالثة .. بيراميدز * إنبي الجولة الرابعة .. فيوتشر * بيراميدز الجولة الخامسة .. بيراميدز * المصري الجولة السادسة .. سيراميكا * بيراميدز الجولة السابعة .. بيراميدز * الإسماعيلي الجولة الثامنة .. الجونة * بيراميدز الجولة التاسعة .. بيراميدز * بلدية المحلة الجولة العاشرة .. المقاولون العرب * بيراميدز الجولة الحادية عشرة .. بيراميدز * سموحة الجولة الثانية عشرة .. زد * بيراميدز الجولة الثالثة عشرة .. بيراميدز * الاتحاد السكندري الجولة الرابعة عشرة .. الأهلي * بيراميدز الجولة الخامسة عشرة .. بيراميدز * فاركو الجولة السادسة عشرة .. الداخلية * بيراميدز الجولة السابعة عشرة .. بيراميدز * طلائع الجيش

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