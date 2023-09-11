بوغبا يسقط في اختبار "المنشطات" ويواصل أزماته مع يوفنتوس



جاءت نتيجة فحص المنشطات للنجم الدولي الفرنسي بول بوغبا موجبة، وكان قد أجري بعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي في موسم الدوري الإيطالي الحالي.



وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" الاثنين، فقد جاءت نتيجة اختبار نجم منتخب "الديوك" موجب لهرمون التستوستيرون في اختبار المنشطات.



وانتهت مباراة الدوري الإيطالي بنتيجة 3-0 على ملعب "داسيا أرينا" في أوديني في 20 أغسطس/ آب الماضي، حيث ظل بوغبا على مقاعد البدلاء طوال الوقت، لكنه شارك في الجولتين التاليتين ضد بولونيا وإمبولي بديلاً.



وكان بوغبا أحد اللاعبين الذين جرى اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع لاختبارات المنشطات، وقد ورد أن هناك مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون، لذا يجب عليه الآن فحص عينة الاختبار الثانية، قبل أن يثبت أنه فشل في اختبار المنشطات.



وعاش اللاعب فترة كارثية في يوفنتوس منذ عودته كلاعب حر من صفوف مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، وبالكاد شارك في مباريات قليلة بسبب سلسلة من الإصابات حرمته من الوجود لفترة طويلة مع كتيبة "السيدة العجوز".

(وكالات)