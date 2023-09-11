القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري 2023 / 2024 عن تحديد مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري الأول، والتي شهدت مباراة مثيرة لبطل النسخة الأخيرة من الدوري تجمعه مع المصري.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الأهلى فى الدور الأول للدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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