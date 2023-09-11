شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات البنك الأهلى فى الدور الأول للدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو التالي:
الجولة الأولى
طلائع الجيش x البنك الأهلى
الجولة الثانية
البنك الأهلي ×بيراميدز
الجولة الثالثة
البنك الأهلي × الزمالك
الجولة الرابعة
إنبي × البنك الأهلي
الجولة الخامسة
البنك الأهلي × فيوتشر
الجولة السادسة
المصري × البنك الأهلي
الجولة السابعة
البنك الأهلي × سيراميكا
الجولة الثامنة
الإسماعيلي × البنك الأهلي
الجولة التاسعة
البنك الأهلي × الجونة
الجولة العاشرة
بلدية المحلة × البنك الأهلي
الجولة الحادية عشرة
البنك الأهلي × المقاولون
الجولة الثانية عشرة
سموحة × البنك الأهلي
الجولة الثالثة عشرة
البنك الأهلي × زد
الجولة الرابعة عشرة
الإتحاد × البنك الأهلي
الجولة الخامسة عشرة
البنك الأهلي × الأهلي
الجولة السادسة عشرة
فاركو × البنك الأهلي
الجولة السابعة عشرة
البنك الأهلي × الداخلية
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