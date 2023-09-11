شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الجولة الأولى بالدوري المصري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري 2023 / 2024 عن تحديد مباريات الجولة الأولى ، والتي شهدت مباراتين مثيرتين تجمع الأهلي مع المصري والزمالك مع بيراميدز.

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:

المقاولون وبلدية المحلة

طلائع الجيش والبنك الأهلي

الداخلية وإنبي

فاركو وفيوتشر

الأهلي والمصري

الاتحاد السكندري وسيراميكا

زد والإسماعيلي

سموحة والجونة

بيراميدز والزمالك

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وذلك بعد أن غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وذلك عقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعا.

ويشارك في الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري الممتاز 18 فريقا، 15فريقًا من فرق الدوري المنتهي إلى جانب الثلاثي الصاعد حديثاً لدوري الأضواء «زد، الجونة، وبداية المحلة»، فيما يُعد النادي الأهلي حامل لقب المسابقة.

وجاءت الأندية المشاركة في المسابقة على النحو التالي:

الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر والمصري والإسماعيلي والاتحاد السكندري والداخلية وطلائع الجيش وسموحة وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وفاركو والمقاولون العرب وإنبي بالإضافة إلى الثلاثة أندية الصاعدة هذا الموسم «بلدية المحلة والجونة ونادي زد».

ويُذكر أن الأهلي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 43 بطولة، يليه غريمه الزمالك الذي حصد اللقب 14 مرة.



























































































































