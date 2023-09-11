شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم طلائع الجيش 1 / 0 وديا .. ورضا سليم يهدر ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن تحضيرات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد.

وسجل مروان عطية هدف تقدم الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، فيما أهدر رضا سليم ركلة جزاء أخرى للأهلي، بينما تصدى مصطفى شوبير الذي شارك في الشوط الثاني لركلة جزاء لصالح طلائع الجيش سددها أحمد الشيخ.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته الودية ضد طلائع الجيش مساء اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

ويتكون تشكيل الأهلي من محمد الشناوي في حراسة المرمى ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم الدبيس في الدفاع ومروان عطية واليو ديانج وأمام عاشور في الوسط ورضا سليم وحسين الشحات وصلاح محسن في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وكهرباء وعبد القادر وكريستو وأفشة ونيدفيد وفخري وطاهر ومصطفى شوبير ورأفت خليل ومعتز محمد ومحمد زعلوك وأحمد نبيل أوكا ومصطفى مخلوف.

فيما أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيل فريقه الذي سيخوض ودية الأهلي.

ويتكون تشكيل الطلائع من، عمر رضوان في حراسة المرمى وخالد سطوحي ومحمد فتح الله و زولا وأحمد متعب في الدفاع وعبد الرحمن شيكا وعلي حمدى وفريد شوقي في الوسط ويسري وحيد وكريم طارق وبول في الهجوم.