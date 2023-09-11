شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: الدورى المصرى رقم 13 فى قائمة الأفضل حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الدورى المصرى، يعد رقم 13 فى قائمة الأفضل حول العالم، مشيرًا إلى أن الدورى المصرى يضم 4 من الفرق المصنفة على مستوى أفريقيا.

وقال دياب، خلال حفل قرعة الدورى التى أقيمت فى العاصمة الإدارية، إن لدينا أفضل 4 فرق من 7 في أفريقيا، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر، وذلك طبقا لتصنيف الاتحاد الأفريقي الذي أقيم نهاية الموسم الماضي.

وأضاف دياب، أن الرابطة قدمت اقتراحًا للجهات المسئولة بالحصول على الموافقة لحضور الجماهير بنصف السعة للاستادات التي تستضيف مباريات الدوري في الدور الأول من عمر المسابقة.

وتابع دياب: "على أن تصل الموافقة إلى السعة الكاملة لحضور الجماهير في الدور الثاني من عمر المسابقة، ولكننا نأمل أن المشروع يتم الموافقة عليه بدعم مؤسسات الدولة الكاملة وهو ما يعطينا الأمل".

واستطرد: "سيتم إطلاق موقع رابطة الأندية يوم 18 مع موعد انطلاق الدوري، وسيتم إصدار القرارات والعقوبات الخاصة بالمسابقة من خلال الموقع".

وأوضح أنه حصل على موافقة بحضور 10 آلاف مشجع في مباريات الموسم الجديد، بعدما كان مسموحًا بحضور 6 آلاف مشجع في مباريات الموسم الماضي.