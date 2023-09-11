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عمر عبد العزيز يتأهل لربع نهائى بطولة أفريقيا للملاكمة

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القاهرة - سامية سيد -  

 

تأهل عمر عبد العزيز، لاعب منتخب الملاكمة، إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية للملاكمة المقامة فى السنغال والمؤهلة لأولمبياد باريس، بعد الفوز على بطل الرأس الأخضر 5-0 لوزن أقل من 64 كجم. 

 

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: عبد الله السعيد وزن 51 كجم وأمير محمد وزن 57 كجم وعمر عبد العزيز وزن 63.5 كجم وعمر رجب وزن 71 كجم وعبد الرحمن عرابى وزن 80 كجم وحازم نادر وزن 92 كجم ويسرى رزق وزن +92 كجم.

 

وتشهد قائمة اللاعبات اللاتى تم اختيارهن من قِبَل كل من: حبيبة محمد وزن 50 كجم ويمنى عياد وزن 54 كجم وروان أحمد وزن 57 كجم ورحمة محفوظ وزن 60 كجم.

 

وتواجد منتخبا الرجال والسيدات للملاكمة فى معسكر مغلق مشترك بالمغرب بمشاركة فرنسا والدنمارك والأردن والمغرب خلال الفترة من 20 أغسطس وحتى 5 سبتمبر الجارى استعدادا للمشاركة فى بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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