شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى يغادر معسكر المنتخب بسبب تمزق فى أربطة الأنكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر محمد حمدي، الظهير الأيسر الدولي ولاعب نادي بيراميدز، معسكر المنتخب الوطني الأول، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفراعنة في مواجهة إثيوبيا، فى ختام مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وأثبتت الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع الدولي إصابته بتمزق في أربطة الأنكل، حيث يحتاج لعلاج وتأهيل على مدى الأيام العشرة المقبلة قبل العودة إلى الملاعب والمشاركة من جديد في التدريبات الجماعية والمباريات.

ويستعد نادي بيراميدز للسفر خلال أيام إلى رواندا استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي في العاصمة كيجالي، في إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو اللقاء المحدد له يوم الأحد 17 سبتمبر الجاري.