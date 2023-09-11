شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: هدف الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى حصد ميدالية أولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن البرازيلي ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبى يرغب في حصد ميدالية أولمبية للفراعنة خلال المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال محمد بركات، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: "المنتخب الأولمبى سوف يخوض المعسكر القادم لمواجهة منتخب أوزبكستان الأولمبى ضمن الدول الآسيوية، وسوف نسعى خلال الـ11 شهر القادمين لخوض بعض المباريات من أمريكا الجنوبية واللاتينية".

وكان المنتخب الأوليمبى قد نجح في تحويل خسارته بهدف في الشوط الأول أمام نظيره الروسى إلى الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد السويس استعدادا لأولمبياد باريس المقرر إقامتها العام المقبل.

تقدم منتخب روسيا بالهدف الأول فى الدقيقة الثامنة، وتعادل البديل أحمد فوزى للمنتخب الأوليمبى فى الدقيقة 68، وبعدها بأربع دقائق استطاع عربى بدر إحراز هدف الفوز فى الدقيقة 72.