شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة تونس غدا بمشاركة محمد صلاح..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم لاعبو منتخب مصر، تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا، استعداداتهم لمواجهة نظيره تونس غدا في اللقاء الودى الذى يجمعهما على استاد الدفاع الجوى، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن مباريات الأجندة الدولية .

وشهد المران خوض جميع اللاعبين، وظهور خاص لنجم الفراعنة محمد صلاح، الذي منحه الجهاز الفني بعض التعليمات الخاصة استعدادا لمباراة الغد، بينما حرص حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، على حضور المران لتحفيز اللاعبين.

وخاض لاعبو المنتخب بعض التدريبات البدنية تحت إشراف المعد البدنى وتحت أنظار المدير الفني للفراعنة روى فيتوريا.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما يظهر المنتخب التونسي بالزي الأبيض الكامل.

ويضع فيتوريا اللمسات الأخيرة على خطة المباراة اليوم، حيث استقر على الدفع بمحمد صبحي فى حراسة المرمي بعد عودة محمد الشناوي لناديه الأهلي استعدادا للسوبر الأفريقي.

على صعيد متصل، تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن الفوز المهم على إثيوبيا الجمعة الماضي في ختام التصفيات الافريقية قائلا: "استحققنا الفوز أمام إثيوبيا وكنا قريبين من تسجيل الهدف الثاني".

وأضاف فيتوريا، فى تصريحاته عقب اللقاء: "عدم تسجيل الهدف الثاني أعطى الخصم الثقة للهجوم علينا، وبداية الشوط الثاني كنا متأخرين في الملعب، وهذا أعطى الفرصة الخصم، لكننا استعدنا التحكم في اللقاء من خلال امتلاك الكرة".

وتابع فيتوريا: "المباراة لم تكن بالجدية المطلوبة بسبب قلة الأعداد للاعبين في بداية الموسم بالنسبة لأغلب اللاعبين".