شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 11 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم 11 / / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أهمها الإعلان عن مواجهات الفريق الأحمر ببطولة الدورى فى الموسم المقبل، والتى يستهلها الفريق بلقاء المصرى البورسعيدى، فى الوقت الذى حقق فيه الأهلى الفوز على طلائع الجيش بهدف دون مقابل.

الأهلى يبدأ رحلة الدفاع عن درع الدورى بمواجهة المصرى

أوقعت قرعة الدوري المصري للموسم الجديد الأهلي في مواجهة مع المصري بافتتاح منافسات الموسم الجديد للدوري المصري 2023 / 2024.

يذكر أن الأهلي بطل النسخة الأخيرة من الدوري المصري ويبحث الحفاظ على درع الدوري في الموسم الجديد.

الأهلى يهزم طلائع الجيش 1 / 0 وديا .. ورضا سليم يهدر ركلة جزاء

حقق فريق الأهلي الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن تحضيرات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد.

تعرف على مباريات الأهلى فى الدور الأول للدورى المصرى

أسفرت قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري 2023 / 2024 عن تحديد مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري الأول، والتي شهدت مباراة مثيرة لبطل النسخة الأخيرة من الدوري تجمعه مع المصري.