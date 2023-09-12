شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الزمالك فى الدور الأول بالدورى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحددت مباريات فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعدما أجريت مساء اليوم، الإثنين، قرعة بطولة الدورى الممتاز، لموسم 2023 / 2024 والتى أقيمت فى العاصمة الإدارية الجديدة. وجاءت مباريات الزمالك مباريات الزمالك في الدور الأول كالتالى.. وجاءت مباريات الزمالك مباريات الزمالك في الدور الأول كالتالى.. الجولة 1: بيراميدز × الزمالك الجولة 2: الزمالك × المقاولون الجولة 3: البنك الاهلي × الزمالك الجولة 4: الزمالك × سموحة الجولة 5: إنبي × الزمالك الجولة 6: الزمالك × زد الجولة 7: فيوتشر × الزمالك الجولة 8: الزمالك × الاتحاد الجولة 9: المصري × الزمالك الجولة 10: الزمالك × الأهلي الجولة 11: سيراميكا × الزمالك الجولة 12: الزمالك × فاركو الجولة 13: الاسماعيلي × الزمالك الجولة 14: الزمالك × الداخلية الجولة 15: الجونة × الزمالك الجولة 16: الزمالك × طلائع الجيش الجولة 17: بلدية المحلة × الزمالك

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