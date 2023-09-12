شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتأهل لربع نهائى البطولة الأفريقية لسيدات الطاولة فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح منتخب تنس الطاولة سيدات فى الفوز على كينيا وزامبيا بنتيجة 3/0 فى دور الـ16 بالبطولة الأفريقية التى تقام فى تونس وتستمر حتى 19 سبتمبر الجارى.

ويضم منتخب السيدات فى البطولة كلا من: دينا مشرف، هنا جودة، يسرا حلمي، مريم ومروه الهضيبي.

وتستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبى، والمقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجارى، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

واحتلت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة، المركز الثالث فى التصنيف العالمى للعبة لفئة تحت 19 سنة لتقفز مركزا، حيث كانت فى المركز الرابع، وذلك بعد فوزها ببطولة كرواتيا وسلوفينيا الدولية التى شاركت فيها مؤخرا.