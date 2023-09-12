شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة السلة يؤجل غلق باب القيد للموسم الجديد إلى 17 سبتمبر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة تأجيل موعد غلق باب القيد للموسم الجديد إلى يوم 17 سبتمبر الجارى بدلا من يوم 15 من نفس الشهر.

جاء قرار تأجيل غلق باب القيد بسبب إجازة الاتحاد يومى الخميس والجمعة، ليكون يوم الأحد هو اليوم الأخير لغلق باب القيد.

وكان اتحاد كرة السلة قد حدد يوم 15 سبتمبر كآخر موعد لغلق باب القيد واشترط على الأندية سداد المديونيات المستحقة لدى الأندية لقيد الصفقات الجديدة، وتسجيل قوائم الأندية للموسم الجديد.

وأرسل اتحاد السلة خطابا رسميا إلى الأندية، سواء المدينة للاتحاد أو غيرها، لإخطارها بأنه لن يتم قيد أى لاعب فى صفوف الفريق إلا بعد سداد المديونيات، وحال تسليم شيك بالمستحقات وكان بدون رصيد فسيتم إيقاف اللاعب واعتبار الصفقة غير مقيدة فى صفوف الفريق.