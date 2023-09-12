شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة تونس غدا، بمشاركة محمد صلاح.

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة تونس غدا بمشاركة محمد صلاح..فيديو

اختتم لاعبو منتخب مصر، تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا، استعداداتهم لمواجهة نظيره تونس غدا في اللقاء الودى الذى يجمعهما على استاد الدفاع الجوى، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن مباريات الأجندة الدولية.

انطلاق الدورى 18 سبتمبر وينتهى 30 يوليو 2024.. رسميا

أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن بطولة الدورى للموسم الجديد 2023 / 2024 ستنطلق بداية من يوم 18 سبتمبر الجارى، على أن تنتهى البطولة بشكل رسمى يوم 30 يوليو المقبل.

الزمالك يخسر من سيراميكا 3 / 0 وديًا

انتهت مباراة الزمالك الودية أمام سيراميكا التي أقيمت بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي بفوز سيراميكا بثلاثية دون مقابل، فى إطار استعداد الفريقين لانطلاق بطولة الدورى، ومشاركة الفارس الأبيض فى الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد دياب: طلبنا نصف سعة الاستادات بالدور الأول للدورى.. والسعة الكاملة بالنصف الثانى

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أن الرابطة قدمت اقتراحًا للجهات المسئولة بالحصول على الموافقة لحضور الجماهير بنصف السعة للاستادات التي تستضيف مباريات الدوري في الدور الأول من عمر المسابقة.

ننشر لائحة عقوبات الدورى في الموسم المقبل

ينشر ”الخليج 365” لائحة عقوبات الدورى في الموسم الجديد الذي تجرى مراسم القرعة له بعد قليل بالعاصمة الإدارية.

رئيس هيئة استاد القاهرة: الملعب جاهز لاستقبال مباريات الدورى

كشف وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة، عن أن أرضية الملعب جاهزة لاستضافة مباريات بطولة الدورى الممتاز الموسم الجديد.

الأهلى يواجه الزمالك فى الديربى بالجولة العاشرة للدورى.. صور

أوقعت قرعة الدوري المصري الأهلي في مواجهة مع غريمه الزمالك بالجولة العاشرة من عمر منافسات الموسم الجديد للدوري المصري 2023 / 2024.

البطاقة الدولية تحسم مشاركة موديست فى السوبر الأفريقى

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول البطاقة الدولية الخاصة بالفرنسي أنتوني موديست، مهاجم بروسيا دورتموند السابق، والمنضم حديثا إلى القلعة الحمراء لتدعيم هجم الأهلي في الموسم الجديد.

تعرف على مباريات الدور الأول للدورى فى الموسم الجديد

أجرت رابطة الأندية قرعة الدورى للموسم الجديد المقرر إقامته يوم 18 سبتمبر الجارى والذى أسفر عن مواجهات غاية في القوة في الأسبوع الأول، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلى والمصرى، وبيراميدز والزمالك، بينما يلتقى الأهلى والزمالك فى لقاء القمة بالجولة العاشرة.