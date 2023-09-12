شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعرض فيديو تشويقيا قبل الإعلان عن صفقة "موديست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو تشويقيا قبل الإعلان عن صفقة الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأحمر والمنضم حديثا إلى القلعة الحمراء، لتدعيم هجومه في الموسم الجديد.

ووصل موديست إلى القاهرة، اليوم الإثنين، بعد اجتياز الكشف الطبي الذي خضع له في إحدى الدول الأوروبية، حيث وصل اللاعب إلى مطار القاهرة بصحبة أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، ودينو لامبرتي وكيل أعمال مارسيل كولر.

وأنهى الأهلي الاتفاق مع موديست على الانضمام إلى الأهلي لمدة موسم مع خيار التجديد لموسم إضافي في حالة المشاركة بنسبة 75% من مباريات الموسم الأول.

ويحصل موديست من الأهلي على 1.5 مليون دولار سنويا، بخلاف 250 ألف دولار عبارة عن مزايا إضافية حال تسجيل عدد معين من الأهداف أو تحقيق بطولات رفقة الأهلي، مثل كأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا.

وجاء تعاقد الأهلي مع موديست بناء على ترشيح من ياسين الميكاري، محلل أداء الأهلي، والذي عرض الأمر على مارسيل كولر، المدير الفني، ورحب بالفكرة وطلب من إدارة الأهلي حسم الصفقة، وكلف وكيل أعماله بالتفاوض المباشر مع المهاجم الفرنسي، ومعاونة أمير توفيق في حسم المفاوضات لصالح الأهلي.