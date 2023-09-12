شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: نفتقد "بوبو وحمدى" أمام الزمالك.. ومحمود صابر مستمر معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود فتح الله، مدرب فريق بيراميدز، أن الفريق سوف يفتقد خدمات الثنائى محمد حمدى ومحمد رضا "بوبو" في المباراة الأولى ببطولة الدورى الممتاز أمام الزمالك بسبب الإصابة.

وقال محمود فتح الله، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق: "محمود صابر لاعب الفريق ومنتخب مصر الأولمبى مستمر معنا حتى الآن، وسوف يكون من أهم اللاعبين في مصر قريبا بمركز وسط الملعب".

وكشفت تقارير صحفية أن نادي أبويل القبرصي يرغب فى ضم محمود صابر، لاعب فريق بيراميدز، لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وقبل غلق باب القيد.

وأشار محمود فتح الله أن لاعبى الفريق سوف يخوضون مباريات الدورى الممتاز هذا الموسم لتحقيق اللقب ومواجهة الزمالك في الجولة الأولى سوف يشعل المنافسة منذ البداية.

وقد أسفرت قرعة بطولة الدورى الممتاز لموسم 2023 / 2024 عن مواجهة الزمالك لنظيره بيراميدز، فى أول مباراة لهما فى انطلاقة الموسم الجديد.